Новосибирск, , 15:50 — REGNUM Уголовное дело в отношении новосибирского педагога и члена «Альянса учителей» Ирины Толмачевой о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России поступило в суд. Это следует из информации, размещённой на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.

Спецоперация в Донбассе ИА REGNUM

Отмечается, что Толмачёва через публикацию ложных данных о целях, задачах и порядке проведения спецоперации хотела «привлечь к себе внимание путем демонстрации своей ложной осведомленности о происходящих на территории Украины событиях».

При этом, как отмечается в сообщении суда, она «не приняла мер к проверке достоверности опубликованных ею сведений, не обратилась к официальным данным Министерства обороны Российской Федерации и иным официальным источникам информации».

Дата судебного заседания пока не определена.