Москва, , 15:47 — REGNUM Планы Афганистана закупить миллион тонн нефти — это довольно небольшой объем, менее суточной добычи в России, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Афганистан

«Но в случае, если удастся отработать на этом контракте методы взаимодействия, транспортные цепочки, то не исключено в дальнейшем расширение взаимодействия.

Пока выбор экспортных товаров в Афганистане невелик — почти на 80% это продукция сельского хозяйства, еще около 10% — уголь, который вряд ли интересен для российского рынка.

Ну, если только не предполагать, что Афганистан предложит нам что-то из арсенала, оставленного американцами.

Кроме того, Афганистан, вероятно, рассчитывает, что Россия в текущих условиях согласится на лучшие для Кабула условия продажи (или обмена на продукты), чем могут предложить соседние страны Средней Азии или Иран.

Возможно даже, что это предложение - элемент торга с соседями. Но в долгосрочной перспективе расширение взаимной торговли может быть интересно, возможно даже включение Афганистана в процессы экономической интеграции в регионе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи заявил, что власти Афганистана намерена закупить почти 1 миллион баррелей российской нефти.

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