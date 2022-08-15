Чебоксары, 15 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Чувашии в оперативном порядке решают вопрос поддержки детей добровольцев формируемого батальона связи «Атăл», а также погибших военнослужащих. Решение принимается после того, как Чувашия оказалась в списке немногих регионов, где выплаты детям участников спецоперации не предусмотрены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

15 августа в закрытом режиме власти обсудили вопросы поддержки детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции России на Украине, а также погибших во время боевых действий. Чиновники заявили, что школьникам добровольцев и погибших назначат именные стипендии главы Чувашии и обеспечат двухразовым горячим питанием

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков по итогам обсуждения заявил, что «в рабочем порядке размер стипендии согласуем», поручив министерствам образования и труда «до конца недели подготовить соответствующий проект указа».

Власти заверяют, что для оказания «максимальной помощи» будут составлены «пофамильные списки» детей военнослужащих, которые являются участниками спецоперации, либо погибли во время боевых действий на Украине.

«Прежде всего, нужно предусмотреть поддержку семей с детьми с точки зрения устройства в сады, школы, обеспечения бесплатным горячим питанием, то есть максимально распространить на них все возможные меры господдержки, которые у нас есть», — сказал Михаил Ноздряков.

Напомним, что в Чувашии формируется батальон связи «Атăл», в который набираются добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине и Донбассе. 1 августа власти со ссылкой на данные военкомата отмечали, что контракт о прохождении службы заключили 98 человек, «ещё почти 40 человек ожидают заключения контракта».

Добровольцы батальона связи получат 200 тыс. рублей в виде единовременной финансовой поддержки, которые будут перечисляться в два этапа: 50 тыс. рублей направят из бюджета через месяц после заключения контракта, остальные средства военнослужащие получат через 90 дней.

Подробнее: Добровольцам чувашского батальона выплатят 200 тыс. рублей двумя траншами

Как сообщало ИА REGNUM, ранее звание Героя России присвоено посмертно уроженцу Алатырского района Чувашии Александру Старчкову, который погиб при проведении специальной военной операции на Украине. Ценой своей жизни он спас 12 человек. На Аллее славы в республике планируется открыть бронзовый бюст в память о герое.