Кубинка, Московская область, 15 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Самолёт SSJ 100 в импортозамещённом варианте (SSJ New) должен впервые отправиться в полёт в середине 2023 года. Об этом глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил 15 августа журналистам в кулуарах форума «Армия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

По его словам, самолёт должен будет отлетать сертификационную программу основных изменений. Серийные поставки авиакомпаниям ожидаются к концу года.

«Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полёт полностью импортозамещенного SSJ 100», — сказал Слюсарь.

Он добавил, что ОАК намерена добиться одновременного выбытия самолётов Boeing и Airbus из парка российских авиакомпаний и поставки им SSJ и МС-21. Тогда в штате перевозчиков не изменится количество самолётов.

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