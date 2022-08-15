Уфа, , 15:47 — REGNUM 37-летнего мужчину, обвиняемого в совершении убийства бывшей супруги, заключили под стражу в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем телеграм-канале.

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«15 августа 2022 года Белорецкий межрайонный суд Башкирии рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 37-летнему жителю Белорецка, обвиняемому в совершении убийства бывшей супруги», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, 13 августа 2022 года обвиняемый убил 31-летнюю женщину.

Отмечается, что в судебном заседании фигурант уголовного дела и его защитник просили избрать более мягкую меру.

«Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 октября 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники полиции неоднократно привлекали 37-летнего обвиняемого к административной ответственности по статьям «Побои», «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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