Майкоп, , 15:45 — REGNUM В Адыгее приготовили подарки для первоклассников. Всего их получат около 7000 школьников, впервые севшие за парты в новом учебном году, сообщил 15 августа глава республики Мурат Кумпилов. Подарками станут портфели с набором ученических принадлежностей.

Школьники, первоклашка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Готовим традиционные подарки для первоклассников Адыгеи. Всего в этом году будет семь тысяч наборов. В ранцах, помимо канцелярских наборов и дневника, также будут светоотражающие жилеты и учебные пособия по регионоведению «Моя Адыгея», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Власти региона ежегодно помогают собраться в школу семьям с детьми-первоклассниками. Чтобы встреча со школой стала праздником, в 2021 году в Адыгее вручили подарочные наборы 6,4 тыс. первоклассников. Годом ранее было закуплено 6,5 тыс. ученических наборов. Акция проводится в республике с 2017 года.

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