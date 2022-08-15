Киров, 15 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Кировская областная филармония теперь будет официально называться «Вятская филармония имени П. И. Чайковского». 65-й концертный сезон филармония откроет уже в новом статусе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

пресс-служба правительства Кировской области Буклет нового сезона Вятской филармонии уже с именем Чайковского

Кроме того, в дар от фонда Сергея Ролдугина «Возрождение традиций» филармония получила новую валторну. Решение о передаче нового инструмента было принято годом ранее во время концерта в Кирове.

Напомним, в мае прошлого года пятеро кировских школьников-авторы проекта «Юный ремесленник Вятки» предложили директору филармонии переименовать главное музыкальное учреждение Кировской области.

ИА REGNUM напоминает, известнейший на весь мир русский композитор Петр Ильич Чайковский родился в Воткинске, сейчас это территория Удмуртии. Однако в 1840 году Воткинск входил в состав Вятской губернии. Именно поэтому школьники и выступили с предложением о присвоении имени композитора Вятской филармонии.

В Удмуртии сохранился дом, в котором родился гениальный композитор, сейчас это «Музей-усадьба П. И. Чайковского». В июле в 65-й раз в Воткинске прошел фестиваль искусств «На родине Чайковского».