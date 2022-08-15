Запорожье, Украина, 15 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш блокировкой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС пытается оправдать ядерный терроризм Киева, заявил 15 августа член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, поведение аппарата ООН и самого Гутерреша вызывает массу вопросов.

«Во-первых, непонятно, почему тот же Гутерреш сейчас выступает в роли адвоката дьявола. Он пытается оправдать террористические действия, ядерный терроризм режима Зеленского», — заявил Рогов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам заседания Совбеза ООН заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС с украинской стороны вызывает множество вопросов.

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