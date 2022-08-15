В Запорожье обвинили генсека ООН в оправдании ядерного терроризма Киева
Запорожье, Украина, 15 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш блокировкой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС пытается оправдать ядерный терроризм Киева, заявил 15 августа член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
По его словам, поведение аппарата ООН и самого Гутерреша вызывает массу вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам заседания Совбеза ООН заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по обстрелам Запорожской АЭС с украинской стороны вызывает множество вопросов.
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