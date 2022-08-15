Москва, 15 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Собственно, к так называемому компонентному «каннибализму», когда исправные запчасти переставлялись с одного самолета на другой, компании периодически прибегали и прежде, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Часто это делалось временно до возврата из ремонта у зарубежного поставщика или замены необходимых частей в рамках контрактов на обслуживание.

После введения санкций к этой мере пришлось прибегать чаще. Но даже если данные манипуляции с запчастями будут разрешены, это всего лишь временная мера.

Если санкционные ограничения продолжат действовать, проблему потребуется решать кардинально — поиском альтернативных проиводителей и поставщиком за рубежом или создания собственного производства запчастей.

Это очень сложная и трудоемкая задача, с учетом широкой номенклатуры используемых у нас в стране иностранных самолетов и их комплектаций. Более того, такие заменители длительное время будут существенно дороже и, вероятно, хуже качеством.

С другой стороны, развитие таких производств может поддержать и отечественное авиастроение. Тем не менее, желательно реализовать такую программу в кооперации с дружественными странами, в частности, с Ираном, Китаем, Бразилией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ разработает поправки в законодательство, позволяющие отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие.

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