Москва, , 16:34 — REGNUM Продукция Казанского вертолётного завода (входит в АО «Вертолёты России»), судостроительной корпорации «Ак Барс», предприятий «Ремдизель», «Эникс» и ряда других компаний представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба главы РТ.

Международный военно-технический форум «Армия-2022». Tatarstan.ru

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» оборонно-промышленным комплексом России в составе около 1,5 тыс. предприятий представлено более 1 тыс. новинок военной техники.

Глава республики Рустам Минниханов посетил мероприятие, а также принял участие в совещании по вопросам развития предприятий промышленности.

Форум проходит с 15 по 21 августа.

Набережночелнинское предприятие «Ремдизель» на форуме представляет защищённый 10-местный автомобиль. Бронированная машина предназначена для перевозки личного состава, грузов, раненых с возможностью оказания первой помощи. Автомобиль также может быть использован сотрудниками полиции и для охраны.

На выставке представлен модернизированный «Мустанг» с бронекабиной, который предназначен для монтажа вооружения и военной техники, транспортировки и буксировки вооружения, прицепов, перевозки личного состава и грузов, сообщает ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM ранее, попытки западных стран изолировать Россию не мешают работе с иностранными заказчиками. В текущем году заключены контракты более чем на 1 трлн рублей, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

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