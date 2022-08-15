Москва, 15 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Осенью 2022 года уровень безработицы в РФ может увеличиться — при оптимистичном варианте не выше 5%, а при пессимистичном — 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Безработица

«Вполне вероятно, что осенью уровень безработицы может немного увеличиться, но уже понятно, что если не изменятся нынешние обстоятельства, то в целом за год уровень безработицы в оптимистичном варианте не будет выше 5%. Более пессимистичный — 6%, — сказала Иванова-Швец. — Это абсолютно нормальная ситуация для экономики, в которой происходят такие серьёзные структурные сдвиги. Уровень безработицы в начале 2023 года, скорее всего, серьёзно меняться не будет, но реальная ситуация будет зависеть от экономической ситуации в стране, от принимаемых правительством мер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вопреки прогнозам, общие показатели безработицы в России остаются на уровне 2021 года.