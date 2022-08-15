Москва, 15 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Вопреки прогнозам, общие показатели безработицы в России остаются на уровне 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Picserver.org Безработица

«Ситуация с безработицей в 2022 году вполне благоприятная при достаточно пессимистичных прогнозах, которые давали специалисты и эксперты в начале 2022 года, — сказала Иванова-Швец. — Вопреки прогнозам, общие показатели остаются на уровне 2021 года, хотя колебания по отдельным месяцам отличаются. Стабильность на рынке труда объясняется несколькими факторами: многие иностранные компании остались на российском рынке, сохранив рабочие места; принятые правительством меры, своевременные программы обучения и трудоустройства способствовали сохранению занятости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России уровень безработицы по итогам 2022 года будет таким же, как в 2021 году.