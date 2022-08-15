Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом за взятку и превышение полномочий предстанет бывший сотрудник полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 15 августа.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в феврале 2021 года обвиняемый получил 30 тыс. рублей от представителей компании, нарушившей антиковидные ограничения. Взамен сотрудник полиции не стал проводить административное расследование по данному факту.

Сотрудник полиции был арестован и уволен из правоохранительных органов.

Материалы уголовного дела направлены в суд.