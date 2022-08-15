Сухой Лог, Свердловская область, , 15:40 — REGNUM Студенты Свердловской области, обучающиеся на бюджетной основе, должны получать льготную ипотеку на покупку жилья под 1% годовых. С такой инициативой после встречи с молодёжью в городе Сухой Лог выступил депутат Госдумы от Свердловской области, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Ипотека Иван Шилов, ИА REGNUM

Многие молодые люди жалуются, что купить свою квартиру в области невозможно при всём желании остаться в регионе.

В понедельник, 15 августа, фракция «Новые люди» внесла на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области законопроект, который исправит эту ситуацию.

Изменения в закон «О правительстве Свердловской области» в случае принятия законопроекта в текущем виде вступят в силу 1 января 2023 года. Получить льготные условия по ипотеке в Свердловской области смогут студенты-очники, начиная с третьего курса обучения, получающие высшее образование в аккредитованных вузах региона. Такая ипотека предусмотрена будет для тех, кто остается жить и работать в регионе.

«Я жил в общаге и прекрасно знаю — какой бы яркой и насыщенной не была эта жизнь, работать по специальности, связанной с усидчивостью и концентрацией в таком режиме невозможно, — рассказал журналистам депутат Госдумы Александр Дёмин , — Кроме этого, льготное кредитование решает целый ряд вопросов по социализации выпускника и молодого специалиста. Это решает вопрос неопределённости: ипотека так или иначе определяет карьерную траекторию на ближайшие 10-15 лет. А ещё даёт возможность выйти из-под опеки родителей и начать строить самостоятельно свою жизнь, в том числе и личную. Жилищный фактор очень важен для интеграции на всех этапах взросления и в конечном итоге, инициации во взрослую жизнь».

На обеспечение этой компенсации для четырех тысяч студентов потребуется 9,6 млрд рублей. Они могут быть выделены из областного бюджета в случае увеличения его доходов, которое возможно после реализации новых мер по стабилизации экономики.