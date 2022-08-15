Предложение депутата ГД: ипотека под 1% для студентов Свердловской области
Сухой Лог, Свердловская область, 15 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Студенты Свердловской области, обучающиеся на бюджетной основе, должны получать льготную ипотеку на покупку жилья под 1% годовых. С такой инициативой после встречи с молодёжью в городе Сухой Лог выступил депутат Госдумы от Свердловской области, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).
Многие молодые люди жалуются, что купить свою квартиру в области невозможно при всём желании остаться в регионе.
В понедельник, 15 августа, депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области законопроект, который исправит эту ситуацию.
Изменения в закон «О правительстве Свердловской области» в случае принятия законопроекта в текущем виде вступят в силу 1 января 2023 года. Получить льготные условия по ипотеке в Свердловской области смогут студенты-очники, начиная с третьего курса обучения, получающие высшее образование в аккредитованных вузах региона. Такая ипотека предусмотрена будет для тех, кто остается жить и работать в регионе.
На обеспечение этой компенсации для четырех тысяч студентов потребуется 9,6 млрд рублей. Они могут быть выделены из областного бюджета в случае увеличения его доходов, которое возможно после реализации новых мер по стабилизации экономики.