Москва, , 15:40 — REGNUM Рост инфляции в Китае может привести к сокращению долгосрочных инвестиций, но для КНР это хотя и плохо, но не смертельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Влияние инфляции на любую экономику противоречиво. С одной стороны, повышение цен приводит к обнищанию населения (вряд ли это так сильно грозит Китаю), падению покупательской способности населения, нестабильности в экономике, отказу от долгосрочных инвестиций (это для Китая плохо, но не смертельно). С другой стороны, инфляция ускоряет развитие производства, даёт возможность производителям получать дополнительные доходы. Не думаю, что китайская инфляция в масштабах 2-3% может как-то сильно изменить мировые экономические отношения. Ведь в Европе и США повышение цен тоже ускорилось, но находится в допустимых рамках», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что по итогам 2022 года инфляция в Китае будет на уровне 2%.

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