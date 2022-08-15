Москва, 15 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Рост инфляции в Китае может привести к сокращению долгосрочных инвестиций, но для КНР это хотя и плохо, но не смертельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Влияние инфляции на любую экономику противоречиво. С одной стороны, повышение цен приводит к обнищанию населения (вряд ли это так сильно грозит Китаю), падению покупательской способности населения, нестабильности в экономике, отказу от долгосрочных инвестиций (это для Китая плохо, но не смертельно). С другой стороны, инфляция ускоряет развитие производства, даёт возможность производителям получать дополнительные доходы. Не думаю, что китайская инфляция в масштабах 2-3% может как-то сильно изменить мировые экономические отношения. Ведь в Европе и США повышение цен тоже ускорилось, но находится в допустимых рамках», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что по итогам 2022 года инфляция в Китае будет на уровне 2%.