Москва, 15 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в Китае будет балансировать на уровне 2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Picserver.org Инфляция

«Не думаю, что по итогам года китайская инфляция выйдет за рамки 3%, скорее она чуть снизится и будет балансировать на отметке 2%. Китайская экономика хорошо диверсифицирована, имеет достаточный запас прочности при неблагоприятных геополитических последствиях», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснил, почему геополитическое положение КНР выглядит в 2022 году стабильнее, чем в 2019 г.