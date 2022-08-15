Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Выступая на открытии форума «Армия-2022» и Армейских международных игр, российский президент сообщил о заинтересованности России в совместных военных учениях с армиями других стран. Он обратился к партнёрам, пригласив их к участию.

Также президент отметил необходимость жёстко реагировать на попытки фальсификации истории, а также на проявления неонацизма, русофобии и расизма.