Астана, 15 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. На большей части Казахстана с 16 по 18 августа ожидается значительное снижение температуры воздуха. Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба «Казгидромет».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«На северо-западе, севере, востоке и в центре республики в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы до 2°С», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 17 и 18 августа в северных и восточных регионах ожидаются осадки и порывистый ветер. Холоднее всего будет на севере и востоке республики.

Стоит отметить, что в Казахстане во второй половине июля в ряде городов зафиксировали температурные рекорды. Напомним, температура воздуха в Алма-Ате 22 июля составила +39,3°С, что превысила рекорд, установленный в 1956 году (+39°С).