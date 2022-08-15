Москва, , 15:38 — REGNUM В настоящее время геополитическое положение Китая выглядит стабильнее, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Сейчас ускорение инфляции — общемировой процесс. И то, что повышение общего уровня цен в Китае достигло максимума, не должно удивлять, — сказал он. — Однако не думаю, что есть какие-то риски резкого роста инфляционных показателей в этой стране в ближайший год-два. В сравнении с 2019 годом, когда вовсю гремели торговые войны, геополитическое положение Китая сейчас даже стабильнее. Всё внимание мира сейчас приковано отнюдь не к Китаю. И даже визит [спикера Палаты представителей США Нэнси] Пелоси на Тайвань пока не вызвал того накала торговых войн, которые были несколькими годами ранее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика КНР ждет помощи от Народного банка Китая.

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