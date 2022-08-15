Москва, , 15:37 — REGNUM Рост доли импорта в России отмечается не только по отношению к первому кварталу 2022 года, когда многие поставки были нарушены из-за разрыва транспортных цепочек, но и по сравнению с 2021 годом, когда ситуация была относительно стабильна, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

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«Это связано с тем, что по мере укрепления курса рубля импортные товары становятся более конкурентоспособными на нашем рынке.

Кроме того, активизировав взаимную торговлю с Индией и Китаем, а также рядом других стран Азии, Россия параллельно с наращиванием экспорта в них увеличивает и импорт, чему, в частности, способствуют взаимные расчеты в национальных валютах.

В то же время общий объем импорта остается существенно ниже экспорта — этот разрыв больше, чем в прошлые годы, так что пока ослабления рубля из-за роста импорта опасаться не стоит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом увеличилась доля импорта в оптовой торговле продуктами, одеждой и др.

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