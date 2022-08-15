* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Министерство труда и социальных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило 15 августа государственным праздником по случаю годовщины установления власти движения в Афганистане. Это — первый праздник, которому граждане страны не рады и считают его напоминанием о тяжёлых днях, которые они пережили за прошедший год.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», в заявлении министерства говорится, что согласно календарю «Исламского Эмирата Афганистан» в этот день общенародно отмечается первая годовщина победы джихада афганского народа под руководством Исламского Эмирата над Соединёнными Штатами и их союзниками.

В то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили день падения предыдущего правительства и своего прихода к власти государственным праздником, они убрали из официального календаря праздники, связанные с культурными и религиозными традициями народа.

Министерство труда и социальных дел подтвердило, что из официального календаря, утвержденного кабинетом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), удалены: праздник Ашура (день мученичества имама Хусейна) — одна из важнейших религиозных церемоний шиитов; Навруз, который празднуется в основном персоязычными жителями Афганистана, и «день победы» моджахедов над бывшими советскими войсками.

Теперь движение объявило день падения предыдущего правительства Афганистана «днём победы» и государственным праздником, что вызвало широкую реакцию граждан Афганистана.

Смеясь над горестями нации

В ответ на объявление дня захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственным праздником афганские граждане говорят, что это «насмешка над горем нации». Ссылаясь на страдания и горести, которые они пережили за прошедший году под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они говорят, что 15 августа для них день «печали» и «страданий», а не «день победы».

Кайхан, один из граждан Афганистана, написал на своей странице в «Твиттере»: »24 числа месяца Асад 1400-го года мы все умерли, мы все стали немыми, жизнь остановилась, а они празднуют победу и пляшут на наших безжизненных телах!»

Абдул Басит, другой гражданин Афганистана, отмечает: »24 числа Асада (15 августа) — день мученичества тысяч молодых людей с их мечтами. Это день отчаяния для миллионов людей. Этот день — день траура, я приношу свои соболезнования».

Ссылаясь на безработицу значительной части населения, ряд граждан Афганистана написали, что люди уже год живут «в празднике», и необходимости объявлять праздничный день не было.

Учитывая, что с падением предыдущего правительства и господством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушены все достижения народа Афганистана за последние двадцать лет, некоторые пользователи соцсетей пишут, что «было бы лучше объявить день общественного траура», чем день победы и праздник.

Проведение церемонии зажжения свечей

Граждане Афганистана в городе Мельбурн, Австралия, заявили, что по случаю годовщины падения предыдущего правительства Афганистана проведут церемонию зажжения свечей и обратились к афганским гражданам, проживающим в этом городе, присоединиться к ним, «чтобы попросить правительство Австралии выполнить свои моральные обязательства перед народом Афганистана».

Ряд афганских журналистов, живущих в Пакистане, также провели церемонию зажжения свечей в канун первой годовщины падения бывшего афганского правительства. Эти журналисты, около года живущие в нищете и изгнании, вспоминают первую годовщину падения республиканского строя в Афганистане как годовщину «краха свободы слова в Афганистане» и свою церемонию зажжения свечей сопроводили лозунгами: «Год молчания», «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — враг свободы слова» и «Соболезнования по случаю первой годовщины гибели свободы слова в Афганистане».

Кроме того, многие афганцы в разных городах страны публикуют в социальных сетях свои рассказы и свидетельства о днях, когда афганские города один за другим попадали в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и о страданиях и невзгодах, которые они пережили за прошедший год. Они говорят, что под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у них нет причин радоваться и праздновать.

Падение прежнего правительства Афганистана и господство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) явилось страшным кошмаром для многих граждан этой страны, который теперь стал горькой реальностью, с которой им приходится сталкиваться каждый день.