Москва, 15 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Индекс продовольственных цен в России имеет все шансы понизиться в конце августа — начале сентября 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Это обычное для экономики явление при выходе на рынок нового урожая — а он обещает быть нормальным. Динамика индекса продовольственных цен, конечно, будет зависеть от объёмов выхода на рынок выращенной продукции — это прогнозировать с большой долей точности сейчас нельзя. Но, как правило, снижение цен сильнее всего наблюдается в тех отраслях, где Россия лидирует – сахарная свёкла и сахар, картофель, подсолнечник и продукты производства из него, овощи. Ждать какого-то заметного снижения цен в других сегментах продовольственных товаров я бы не стал», – рассказал экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, в каких регионах РФ уже подешевела продуктовая корзина.