Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону на базе Донской духовной семинарии откроют новую магистерскую программу под названием «военное духовенство». Об этом сообщается на сайте учебного заведения, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

В программу обучения войдут общевоенная подготовка, основы геополитики, военная медицина и психология, международное гуманитарное т военное право и другие дисциплины. Предполагается, что обучающимся будет предоставлена возможность дистанционного формата военно-пастырской подготовки.

Прорабатываются вопросы лицензирования новой учебной программы, привлечения профессорско-преподавательского состава из ведущих учебных центров России, готовится учебно-методическая документация.