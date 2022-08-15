Ростов-на-Дону, 15 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на базе Донской духовной семинарии откроют новую магистерскую программу под названием «военное духовенство». Об этом сообщается на сайте учебного заведения, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

С. Н. Дурылин. Портрет неизвестного священника. 1926

В программу обучения войдут общевоенная подготовка, основы геополитики, военная медицина и психология, международное гуманитарное и военное право и другие дисциплины. Предполагается, что обучающимся будет предоставлена возможность дистанционного формата военно-пастырской подготовки.

Прорабатываются вопросы лицензирования новой учебной программы, привлечения профессорско-преподавательского состава из ведущих учебных центров России, готовится учебно-методическая документация.