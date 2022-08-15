Джокьякарта, Индонезия, 15 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Индонезия успешно провела 34-ю международную олимпиаду по информатике в Джокьякарте, сообщает CNN Indonesia.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

В качестве принимающей стороны две команды, представляющие Индонезию, завоевали восемь медалей, в том числе три серебряные медали. На олимпиаде разыгрывается 30 золотых медалей, 59 серебряных медалей и 91 бронзовая медаль.

Кроме того, 36 участников удостоили почетными грамотами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо распорядился обеспечить достаточное количество запасов риса на ближайшие два года, прежде чем принимать решение об экспорте.

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