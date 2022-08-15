Москва, , 15:43 — REGNUM Жаркая погода с температурой +29…+31 градусов будет стоять в большинстве регионов Центрального федерального округа до 21 августа. Местами возможны небольшие понижения температуры, сообщили 15 августа в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Тверской области МЧС предупредило о жаре до +30…+31, которая продлится до 17 августа. В регионе до конца недели будет солнечно, без осадков, температура воздуха будет расти. Небольшой дождь возможен 20 и 21 августа.

До +29…+31 воздух прогреется 15–18 августа в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Рязанской, Смоленской Тульской, Ярославской областях, а во Владимирской и Тамбовской областях жара будет до +32 градусов. На два-три градуса температура может понизиться 19 августа.

В Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской областях с 15 по 18 августа ожидается до плюс 27-29 градусов, 19 августа будет плюс 24-26 градусов, а 20–21 августа — вновь около плюс 27-30 градусов.

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