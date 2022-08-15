Грачёвский район, Оренбургская область, 15 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошла смена главы Грачёвского района, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Khabar 24 Кресло руководителя

На заседании райсовета 15 августа депутаты проголосовали за кандидатуру Дениса Филатова. Добавим, с 2019 года он руководил управлением имущества екатеринбургской компании «АВТ ПЛЮС».

Стоит отметить, что на пост главы муниципального образования также претендовал и Олег Свиридов. Он возглавлял район с 2017 года.