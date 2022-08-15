Волгоград, 15 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Более 500 целевых мест для обучения медиков выделено в 2022 году в учебных заведениях Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе администрации региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

В Волгоградском государственном медицинском университете по программам специалитета и ординатуры будут обучаться 493 студента. Уже поступили в вуз 299 целевиков, набор продолжится до конца сентября. Кроме того, ВолГМУ заключит договоры о целевом обучении с 89 студентами медицинского колледжа.

В самом медколледже планируют выделить 13 квот по специальности «Лечебное дело», а также 76 мест по направлению «Сестринское дело».

В 2022 в Волгоградской области для целевой подготовки врачей выделено на 70 мест больше, чем годом ранее.