Махачкала, 15 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Дагестане произошла трагедия во время свадебного торжества в Цунтинском районе. Из-за большого числа гостей, под их тяжестью обрушился дом. В результате пострадал 31 человек, одни женщина погибла, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«14 августа 2022 года <…> в 13:20 в селе Хашархота во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция в доме 41-летнего местного жителя. По предварительной информации, обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, остальные в это время находились под лестницей», — говорится в сообщении.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы 18 пострадавших. Пятеро из них перевезены для лечения в Махачкалу. Впоследствии 59-летняя женщина скончалась от полученных травм.