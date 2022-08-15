Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо жёстко реагировать на проявления расизма и неонацизма.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Выступая на открытии форума «Армия-2022» и Армейских международных игр, российский президент отметил, что нужно жёстко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма, русофобии и расизма.

Он также поблагодарил российских оружейников, обеспечивших армию современным оружием.