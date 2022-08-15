Курск, 15 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15 августа выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 13 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 121 тыс. 811 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 118 тыс. 516 пациентов, в том числе 45 — за последние сутки.

Всего скончался 2501 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.