Москва, , 15:29 — REGNUM При создании реестра IT-компаний государство ставило целью стимулировать отечественный IT-рынок, то есть развивать компании, которые разрабатывают аппаратное и программное обеспечение, причём не только для внутреннего использования, но и на продажу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«Таких компаний в России не слишком много, и в этом мы не отличаемся от всего остального мира, за исключением США. США давно и сознательно направляют глобальное разделение труда так, чтобы продавать всё, что можно продавать в большом количестве копий. Потому что это очень выгодно.

Оставшимся остаётся роль внедренцев или системных интеграторов, которые эти копии программного обеспечения внедряют, устанавливают, адаптируют. Тут могут возникнуть гигантские компании, со штатам в несколько сотен тысяч человек — есть они и в США, и в Европе, и в Индии, и они платят зарплату всем этим специалистам и прибыль акционерам, но угнаться за Microsoft, Google и Oracle они не могут.

В глобальном масштабе средняя выручка на специалиста IT-отрасли — $300 тыс. в год, но у системных интеграторов — лишь $50-70 тыс. Понятно, что основной штат этих интеграторов — в развивающихся странах. А, скажем, у Apple на сотрудника приходится выручка $2 млн в год, что иллюстрирует эффективность интеллектуальной собственности и продажи миллионов копий одного и того же.

Так что в отсутствии большого числа IT-компаний Россия не уникальна. Государство хочет, чтобы их стало больше, и ищет способы стимулирования. Увы, государственные меры стимулирования сводятся к налоговым льготам, а IT-компании зачастую не настолько прибыльны, чтобы эти льготы были для них критически важны.

Неприбыльны они потому, что вместо них прибыльны Apple и Microsoft, которые тридцать лет продают миллионы копий новых и новых версий одного и того же. А страховые льготы тоже стимулируют, скорее, развитие системных интеграторов с большим штатом и низкой выручкой на сотрудника (которых зато много!), чем разработчиков, где один Левша изобретает что-то, что тиражируется в большом числе экземпляров. За этого одного, в общем-то, можно и заплатить страховые взносы.

Почему бы государству не заняться прямым инвестированием в целевые компании путём госзаказа, наподобие того, как более полувека назад создавали оборонную и космическую отрасль?

По-видимому, этого пути стараются избежать, потому что он потребует волевых решений, которые в случае неудачи классифицируются как субъективные, и за которые неминуемо следуют наказания. Такая система сейчас вряд ли возможна, пока у чиновников есть право куда-нибудь разбежаться. Соответственно, ищутся объективные системные меры.

Например, создание реестра, который как-нибудь наполняется (сперва надо доложить, что он большой), а потом — чистится. Правила, естественно, вырабатываются отраслевыми ассоциациями и экспертными советами, чтобы никто из принимающих решения сильно за это не пострадал.

Тем временем крупные прибыльные компании с большим штатом успевают сообразить, что они могут очень сильно выиграть, зарегистрировавшись как IT-компании. Ведь в каждой есть системные администраторы, вебмастера, департамент ИТ-безопасности, и какие-нибудь программисты пишут софт для внутреннего употребления. \

Всё так, но государство хочет развивать именно IT-рынок, то есть чтобы софт писали не только для себя, но и на продажу.

В общем-то, большие, прибыльные, умные и расторопные компании, которые не пропустили момент, зарегистрировались и сохранили для себя 9 млрд руб. (по оценке «собеседников», цитируемых прессой), сумеют адаптироваться и к чистке реестра.

Уже с конца зимы они выделяют свои IT-подразделения в отдельные дочерние компании, которые одна за другой сообщают, что разрабатывают программное обеспечение на продажу — и сырьевые, и страховые компании, и банки, и ретейлеры.

На любой скоринг и скрининг они найдут противоядие, чтобы остаться в реестре. Так что вряд ли объём реестра уменьшится радикально (да и как тогда чиновникам рапортовать об успехах развития ИТ-индустрии?).

Однако при повышении требований к находящимся в реестре компаниям, эти «дочки» гигантов, действительно, превратятся в самостоятельные ИТ-компании, ничуть не хуже тех, которые возникли из стартапов. Вполне вероятно, что это и есть наш суверенный путь развития индустрии — от спроса.

Не путём венчурного финансирования стартапов, основанных студентами-расстригами (вроде Гейтса и Цукерберга), а путём выделения в рыночные структуры подразделений крупного бизнеса, который уже обеспечен спросом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минцифры России планирует создать совет для чистки реестра IT-компаний.

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