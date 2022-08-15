Лондон, , 15:29 — REGNUM Лейбористская партия — главная оппозиционная партия Великобритании — призвала заморозить очередное повышение предельных цен на энергоносители, чтобы помочь населению справиться с ростом расходов на топливо во время самого тяжелого за последние десятилетия кризиса, передает агентство Reuters.

Кир Стармер Rwendland

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что его партия, если придет к власти, ограничит цены на энергию на нынешнем уровне 1971 фунтов в год на шесть месяцев, начиная с октября 2022 года, а средства на это получит за счет продления налога на прибыль нефтяных и газовых компаний, действующих в Северном море.

Предложенный план направлен на то, чтобы усилить давление на двух политиков от Консервативной партии, претендующих на пост премьер-министра Великобритании, — министра иностранных дел Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака. Оба они пока что были гораздо сдержаннее в своих обещаниях.

Благотворительные организации в Великобритании предупреждают, что миллионы людей могут оказаться в нищете, если правительство не смягчит удар от повышения цен с помощью нового пакета поддержки.

«Мы сделаем так, чтобы это повышение цен на энергоносители не случилось осенью, и вместо того, чтобы дать ценам расти, а потом пытаться вернуть деньги людям, мы собираемся решить проблему в корне и остановить рост цен, — сказал Стармер. — Мы заплатим за это тем, что продлим действие налога на прибыль нефтяных и газовых компаний в Северном море, которые получили гораздо большую доходы, чем ожидали».

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