Москва, , 15:29 — REGNUM Россия отказалась от доллара и евро при расчетах в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 15 августа глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Банковская система сегодня, обслуживая контракты ВТС, не работает в зоне евро и доллара и не использует SWIFT», — заявил он журналистам.

Михеев добавил, что Рособоронэкспорт имеет более гибкую систему расчетов, используя механизмы банков своих партнеров, и замкнутую валютную схему, которая успешно реализуется.

«Мы сегодня работаем с индийскими рупиями, китайскими юанями, работаем с рублями», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что попытки западных стран изолировать Россию не мешают работе с иностранными заказчиками. В текущем году заключены контракты более чем на 1 трлн рублей.

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