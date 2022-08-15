Москва, 15 августа 2022, 15:29 — REGNUM Россия отказалась от доллара и евро при расчетах в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил 15 августа глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Михеев добавил, что Рособоронэкспорт имеет более гибкую систему расчетов, используя механизмы банков своих партнеров, и замкнутую валютную схему, которая успешно реализуется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что попытки западных стран изолировать Россию не мешают работе с иностранными заказчиками. В текущем году заключены контракты более чем на 1 трлн рублей.
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