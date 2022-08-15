Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Популярная исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) рассказала о сотрудничестве с рэпером Future (Нейведиус Деман Уилберн) на альбоме Traumazine. Об этом написал портал NME 15 августа.

Megan Thee Stallion Кадр из клипа Plan B

По словам артистки, она заплатила Future $250 тыс. за участие в записи песни Pressurelicious. Вскоре после оплаты Future прислал ей собственный куплет, увеличив продолжительность композиции до семи минут, однако впоследствии финальная версия работы была сокращена до трёх минут.

Напомним, 12 августа 2022 года состоялась премьера нового альбома Megan Thee Stallion под названием Traumazine. Пластинка включила в себя 18 треков, став вторым полноформатным проектом в дискографии исполнительницы.

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