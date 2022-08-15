Оренбург, , 15:28 — REGNUM В Оренбуржье с каждым днём увеличивается число выявленных заражений коронавирусом. За сутки, 14 августа, выявили 201 случай, днём ранее — 189, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В больницы поступили 16 новых ковид-пациентов. Показатель госпитализаций по сравнению с предыдущими сутками практически не изменился.

В настоящее время в стационарах находятся 99 человек. Состояние пятерых оренбуржцев оценивается как тяжёлое. Кислородную поддержку получают 20 пациентов.

С начала пандемии в регионе выявили 219 927 носителей коронавируса. Жертвами заболевания стали 4027 человек.