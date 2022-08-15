Тольятти, Самарская область, , 15:32 — REGNUM Производство внедорожника Lada Niva Travel возобновили на АвтоВАЗе в Тольятти. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба этого предприятия.

Рендер Lada Niva нового поколения Behance.net

Сборка автомобилей 2022 модельного года началась 15 августа.

«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведётся работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», — приводит пресс-служба слова главы АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова.

Сообщается, что в базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит усилитель руля, обогрев наружных зеркал, электропривод, передние электростеклоподъемники, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, светодиодные задние фонари и регулировка рулевой колонки по высоте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АвтоВАЗ в 2023 году может возобновить производство автомобилей с ABS.