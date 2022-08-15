Тольятти, Самарская область, 15 августа 2022, 15:32 — REGNUM Производство внедорожника Lada Niva Travel возобновили на АвтоВАЗе в Тольятти. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба этого предприятия.
Сборка автомобилей 2022 модельного года началась 15 августа.
«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведётся работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», — приводит пресс-служба слова главы АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова.
Сообщается, что в базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит усилитель руля, обогрев наружных зеркал, электропривод, передние электростеклоподъемники, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, светодиодные задние фонари и регулировка рулевой колонки по высоте.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АвтоВАЗ в 2023 году может возобновить производство автомобилей с ABS.