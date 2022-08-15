Москва, , 15:27 — REGNUM Слова Ричарда Макларена о необходимости допустить российских спортсменов к международным соревнованиям говорят об изменении риторики в отношении спортивных санкций, заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

Борис Пайкин Paykin.online

Автор доклада «о допинге в российском олимпийском спорте» Ричард Макларен 14 августа назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от чемпионатов, передает немецкий Sportschau.

«Риторика в отношении спортивных санкций меняется. Ричарда Макларена нельзя назвать лучшим другом российского спорта, но именно он напомнил мировой общественности, что спорт вне политики, а отстранение российских спортсменов — это ущемление их профессиональных прав. Он призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Думаю, началась подготовка общественного мнения к возврату России на мировую арену», — сказал Пайкин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

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