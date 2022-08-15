Кубинка, Московская область, 15 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Россия должна жёстко реагировать на все попытки фальсифицировать историю. Об этом в ходе форума «Армия-2022» заявил президент РФ Владимир Путин.

Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США Владимир Путин

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — сказал Путин.

Он особо отметил проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса: по словам Путина, такое мероприятие играет большую общественно-политическую роль.