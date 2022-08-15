Екатеринбург, 15 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Свердловская область одной из первых включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Сегодня регионе уже 159 предприятий-участников с суммарной выручкой более 580 млрд рублей повышают эффективность, применяя бережливые технологии. 38 свердловских компаний — при адресной поддержке ФЦК. Планируется, что до конца 2024 года в нацпроект войдут 297 предприятий, сообщает платформа ФЦК со ссылкой на слова министрп промышленности и науки региона Сергея Перестонина и экспертов ФЦК.

Avtonomer.net Свердловская область

«Сегодня в условиях экономических ограничений и санкционного давления важным становится снижение зависимости от импортных комплектующих, перенаправление логистических цепочек, повышение роли кооперационного взаимодействия и соответственно рост производительности труда. В целях вовлечения наибольшего количества предприятий региона прорабатывается вопрос о необходимости реализации региональной программы по повышению производительности труда для предприятий», — сказал Сергей Перестонин.

По данным ФЦК, на предприятиях-участниках производительность труда в среднем растет в 1,7 раза быстрее, чем у аналогичных предприятий, находящихся за периметром проекта. За полгода работы с экспертами ФЦК на пилотном производственном потоке по Свердловской области на 41% увеличивается выработка, на 38% сокращаются время протекания процесса и на 42% незавершенное производство. При этом повышается загрузка оборудования и персонала до 85%.

Сегодня эксперты повышают эффективность почти 4 000 компаний с суммарной выручкой более 10,8 трлн рублей. Спрос на реализацию проекта заметно растет, в этой связи открываются новые направления и форматы. Так, в 2022 году предусмотрена расширенная поддержка для 45 предприятий из разных регионов РФ. На них уже началась и продолжается реализация проектов по повышению эффективности производства. В 2021 году расширенную поддержку получили 35 компаний, а в будущем, 2023 году — ее получат 45 отечественных предприятий.

«Срок поддержки на таких предприятиях составит 12 месяцев, вместо стандартных 6. Это позволяет создать не один, а два потока-образца, оптимизировать функциональные направления, глубже проанализировать производственные процессы, что позволит получить дополнительную прибыль. Так, у «Трубопромышленной компании» производительность труда после расширенной поддержки выросла на 98%», — рассказал руководитель проектов ФЦК Александр Апаликов.

Крупный производитель медицинского оборудования, энергосберегающей техники, геодезических и измерительных приборов вступил в нацпроект «Производительность труда» в 2018 году. Эксперты Федерального Центра Компетенций помогли компании быстрее и в большем количестве собирать инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных.

«Завод на 37% увеличил выработку продукции. Это отразилось не только в финансовых показателях предприятия, но и в количестве спасенных детей, которые своевременно получили качественное медицинское оборудование. Опыт нацпроекта по мобилизации ресурсов сейчас важен как никогда, чтобы обеспечить рынок всеми необходимыми товарами», — отметил министр экономического развития Максим Решетников, побывавший на предприятии в начале августа 2022 года.

Повысить показатели оптико-механического завода помогли эксперты ФЦК в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. Раньше оператор участка производства инкубаторов за смену преодолевал порядка 8 км в походах за комплектующими. Приходилось ждать поставки деталей и тратить много времени на их доработку. Сборка инкубатора от сырья до конечного продукта занимала два месяца.

Ключевая задача работы экспертов на предприятиях — передать знания и навыки сотрудникам, которые будут тиражировать опыт участка-образца и развивать культуру непрерывных улучшений.

«Ее цель — получить вовлеченного сотрудника, который не просто выполняет свои служебные обязанности «от звонка до звонка», а принимает активное участие в развитии производственной системы предприятия, повышении безопасности процессов и на рабочем месте, улучшении качества выпускаемой продукции или услуг. Система подачи предложений по улучшениям приносит заметный экономический эффект», — заключил эксперт по трансформации корпоративной культуры ФЦК Игорь Ушенин.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.