Чебоксары, 15 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам приёмной кампании возрос конкурс в вузы и сократилось количество заявлений в колледжи и техникумы. В сегменте высшего образования на одно бюджетное место в претендовали 7 абитуриентов, в среднем профессиональном образовании — 2,2 человека. Об этом на планёрке в правительстве заявил 15 августа первый замминистра образования Чувашии Алексей Лукшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

https://cap.ru/ Данные министерства образования Чувашии

По его словам, приёмную кампанию ведут 12 вузов и 24 профессиональные образовательные организации. Всего в республике предусмотрено 10 610 бюджетных мест, в том числе 2085 — по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 4963 — для обучения специалистов среднего звена, 3562 — по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).

Говоря о конкуренции в вузах, Алексей Лукшин сообщил, что в среднем на одно бюджетное место претендуют семь человек (в 2021 году — шесть абитуриентов), в то время как в техникумах и колледжах — 2,2 (в 2021 году — 3).

В настоящее время в вузах зачислен на первый курс 4121 человек, в том числе на бюджетной основе — 2533. Продолжается приём заявлений для обучения на коммерческой основе.

Что касается наиболее популярных факультетов и специальностей, то в Чувашском госуниверситете самые высокие конкурсы по направлениям «Информационная безопасность» и «Стоматология», где на одно бюджетное место претендовали соответственно 26 и 21 человек. В педвузе больше всего востребовано направление «Профессиональное обучение» (девять абитуриентов на одно место), в аграрном университете — «Наземные транспортно-технологические средства» (20 человек на одно место).

Алексей Лукшин сообщил, что в звене среднего профессионального обучение чаще всего выбирают такие направления подготовки, как пожарная безопасность, IT, школьное образование и преподавание в начальных классах, экономика и бухгалтерский учёт, банковское дело, медицинские, строительные и электротехнические специальности.

Что касается рабочих профессий, то абитуриенты чаще всего хотят стать электромонтёрами, сварщиками, мастерами по цифровой обработке информации, дефектоскопистами, автослесарями, крановщиками, отделочниками.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2022 году в республике в колледжах и техникумах предусмотрено 2085 бюджетных мест по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также 4963 бюджетных мест для обучения специалистов среднего звена. Для поступления подано 16 114 заявлений, в том числе 14 тыс. человек заявили о желании получить специальность среднего специального образования.