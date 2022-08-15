Владимир, , 15:24 — REGNUM Во Владимирской области 15 августа выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки госпитализированы четыре человека. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 795 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 992 пациента, в том числе 12 — за последние сутки.

За весь период скончались 3504 человека. Подтвержден один новый летальный случай.