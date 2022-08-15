Москва, 15 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о расставании с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, которую ранее опубликовал ряд СМИ. Она написала пост на эту тему в личном телеграм-канале 15 августа.

Пресс-служба фестиваля Лера Кудрявцева

Кудрявцева раскритиковала журналистов, которые «придумывают и сочиняют» слухи о её жизни. «Вы что там курите?» — спрашивает телеведущая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лера Кудрявцева станет ведущей нового шоу на НТВ — «Просто праздник!». Её соведущим выступит Вячеслав Макаров.