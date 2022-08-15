Москва, , 15:22 — REGNUM Переустановка запчастей с одних самолетов на другие могла бы поддержать отрасль и авиаперевозчиков, продлив жизнь части воздушных судов, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Самолет

«Однако это принесет лишь временный эффект, при этом — с высокими рисками ввиду отсутствия проработанных правил по переустановке запчастей, что напрямую влияет на безопасность полетов.

Для утверждения необходимых процедур проведения такой комбинации потребуется приличное количество времени, а для того, чтобы это предложение, действительно, помогло отрасли.

Всё должно быть продумано до мелочей, иначе есть большая вероятность усугубления ситуации. По нашим оценкам, в сложившихся обстоятельствах наилучшим решением для авиаотрасли России будет все же поиск новых поставщиков необходимых запчастей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство транспорта России начало разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на другие для поддержания исправности авиапарка.

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