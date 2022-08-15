Судак, Крым, , 15:22 — REGNUM Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проведёт более двадцати различных активностей на фестивале «Таврида. АРТ». Все они пройдут в гостевом доме «Твой Ход» с 15 по 18 августа. Участники смогут пройти индивидуальные карьерные консультации от специалистов SuperJob. Также в уникальном формате «Разговор на диване» они узнают, как найти работу мечты, успешно пройти собеседование и не «выгореть».

Построение карьеры ИА REGNUM

Для участников и гостей фестиваля карьерные консультации проведут проектный менеджер и стажёр SuperJob Вероника Калинина, специалист по работе с персоналом SuperJob Елизавета Цыплакова и стажёр-аналитик SuperJob Ника Варданян. Кризисный психолог и специалист по работе с проективными методиками Светлана Положенцева проведёт для участников BoF-сессию по преодолению карьерных страхов и психологические экспресс-консультации по разрушению внутренних барьеров.

«Карьера — тема, которая часто беспокоит молодёжь. Особенно волнительно начало пути. Как найти первую работу? Как понять, что эта компания твоя? Как вписаться в коллектив? У ребят очень много вопросов, и нам хочется помочь им с поиском ответов. Поэтому мы объединились со специалистами: получившаяся программа — настоящий концентрат пользы по теме карьерного развития», — поделилась заместитель руководителя проекта «Твой Ход» Кристина Шенк .

Все гости шатра «Твой Ход» также смогут лучше разобраться в построении карьеры на лекциях «Как быть в ресурсе: работа с эмоциональным выгоранием» и «Эффективные способы поиска работы мечты» от вице-президента по работе с молодыми специалистами SuperJob Амира Саракова, а также «Провокационные вопросы HR, или как не сдать позицию» от Вероники Калининой, проектного менеджера и стажёра SuperJob.

В формате дружеской беседы Амир Сараков и Елизавета Цыплакова расскажут об успешном прохождении собеседований, а Елена Тимашова, стратег и аналитик Like& Go, главный редактор интернет-журнала VRN Guide, научит продвижению личного бренда в социальных сетях.

Не обойдётся и без творчества — «Твой Ход» проведёт мастер-классы по кастомизации футболок и шоперов, созданию талисманов.

Изабелла Ключко, участница проекта «Твой Ход», научит всех желающих медитации и дыхательным упражнениям. С помощью формата «Открытый микрофон» каждый сможет поделиться своим опытом и провести в гостевом доме проекта «Твой Ход» собственный практический мини-урок.