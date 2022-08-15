Кубинка, Московская область, , 15:22 — REGNUM Лидеры стран-союзниц России имеют мужской характер и не прогибаются перед мировым гегемоном. Об этом в ходе форума «Армия-2022» заявил президент РФ Владимир Путин.

США, Иран и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются», — сказал Путин.

По его словам, такие страны выбирают суверенный, самостоятельный путь развития и желают вместе решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета взаимных интересов: «Тем самым [эти государства хотят] вносить свой вклад в защиту многополярного мира».