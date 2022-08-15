Черкесск, , 15:21 — REGNUM В Карачаево-Черкесии требует принятия мер автодорога с печальной статистикой по количеству дорожно-транспортных происшествий. Речь идет об автомобильной дороге регионального значения «Усть-Джегута — Терезе». За последние три года на ней было зафиксировано около 200 аварий. Местные жители считают, что они произошли по большей части из-за отсутствия освещения.

ДТП

Вопросом безопасности дорожного движения обеспокоились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они потребовали освещения на дороге с печальной статистикой.

«Этот участок дороги славится своей печальной статистикой. Необходимо принимать меры к ее снижению, среди которых на первом месте — оборудование освещением. Мы обратились с данной просьбой в правительство региона и республиканский автодор», — сообщили в пресс-службе отделения ОНФ.

По словам члена штаба ОНФ Магомета Узденова, об авариях в темное время на данном участке автодороги люди сигнализируют в различные инстанции постоянно, но вопрос до сих пор не решен. В течение трех лет на дороге произошло 43 смертельных ДТП, в результате которых погибли 11 человек и 66 получили ранения.

Напомним, в 2021 году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Карачаево-Черкесия смогла привести в нормативное состояние более 40 километров дорог и два моста. Результатом стало сокращение количества ДТП на 22%.