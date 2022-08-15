Дороге с печальной статистикой в Карачаево-Черкесии требуется освещение
Черкесск, 15 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии требует принятия мер автодорога с печальной статистикой по количеству дорожно-транспортных происшествий. Речь идет об автомобильной дороге регионального значения «Усть-Джегута — Терезе». За последние три года на ней было зафиксировано около 200 аварий. Местные жители считают, что они произошли по большей части из-за отсутствия освещения.
Вопросом безопасности дорожного движения обеспокоились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они потребовали освещения на дороге с печальной статистикой.
По словам члена штаба ОНФ Магомета Узденова, об авариях в темное время на данном участке автодороги люди сигнализируют в различные инстанции постоянно, но вопрос до сих пор не решен. В течение трех лет на дороге произошло 43 смертельных ДТП, в результате которых погибли 11 человек и 66 получили ранения.
Напомним, в 2021 году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Карачаево-Черкесия смогла привести в нормативное состояние более 40 километров дорог и два моста. Результатом стало сокращение количества ДТП на 22%.